Colo Vidéo Vacances ULVF La Petite Pierre, 24 octobre 2022, La Petite-Pierre.

Colo Vidéo 24 – 29 octobre Vacances ULVF La Petite Pierre

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Vacances ULVF La Petite Pierre 37 route d’Ingwiller, 67290 La Petite Pierre La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est

L’idée de la colo est de rassembler 3 formats (reportage, cinéma, Vlog) que nous et nos intervenants connaissons bien dans un seul et même séjour de formation appelé la « Colo vidéo ». Un projet qui est ouvert à tous les jeunes de Haguenau qui éprouveraient un intérêt pour la vidéo. Une semaine entière lors de laquelle le participant aura l’opportunité de vivre une expérience unique, aussi enrichissante sur le plan individuel que sur l’aspect collectif de la formation.

Objectifs pédagogiques

– Prendre en compte les problématiques particulières des jeunes

– Créer des liens entre les individus, leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences, d’enrichir et/ou de (re)construire une identité

– Développer l’accès au savoir, aux pratiques artistiques et culturelles des jeunes

– Initier et développer des projets participatifs

– Proposer un projet culturel permettant de s’évader et d’avoir un autre regard sur le monde (ouverture d’esprit, tolérance)

– Favoriser l’accès à la culture pour tous

– Acquérir des premières compétences journalistiques

– Développer des projets « associés » avec les acteurs du territoire ou du réseau

– Contribuer à l’épanouissement des jeunes, développer leur sensibilité, leur curiosité, la création, leurs capacités d’observation, d’aiguiser leur sensibilité, de former le sens es- thétique

– Travailler sur la confiance en soi et aux autres, aller plus loin dans la connaissance du groupe, percevoir et accepter le regard de l’autre.

– Apprendre à travailler en équipe sur un projet commun : écouter les autres, échanger, argumenter, convaincre

– Développer l’inventivité à partir de l’imaginaire des jeunes

Themes abordés lors des ateliers.

Atelier cinéma

L’atelier se découpera en quatre phases :

– Initiation au cinéma / Prise en main du matériel (première journée) :

Sessions brise-glace autour de visionnements d’extraits de films, utilisation d’outils pédagogiques sous forme de jeux de société ludiques de création d’histoires, familiarisation avec le vocabulaire audiovisuel. Prise en main du matériel.

– Création (deuxième journée): écriture du scénario, avec séquencier et minutage, réalité de pro-duction, prise en compte des possibilités de décors naturels ou de leur confection, répétition des jeux d’acteurs.

– Tournage (troisième et quatrième journée) : prise en charge du matériel de tournage par les jeunes, utilisation de stabilisateur et de drone possible. Chaque jeune pourra se tester aux différents postes techniques que nécessite le tournage : caméraman, preneur de son, réalisateur, éclairagiste, script…

– Montage (5 ème journée) : visionnage et sélection des rushes sur vidéo projecteur, montage du film à l’aide du logiciel Adobe Première Pro. Formation des jeunes aux astuces du montage.

Chaque jeune aura une session de montage pour lui seul, encadré par l’intervenant. Ils pourront ainsi tous se confronter directement à la « time-line ».

Atelier Reportage

L’atelier se découpera en quatre phase:

– Initiation au travail de journaliste / Prise en main du matériel (première journée) :

Présentation des différent types de reportages existant, échange avec les jeunes sur les médias qu’ils connaissent et utilisent, prise en main des différents matériaux tels que le micro, la caméra, et les stabilisateur.

– Création (deuxième journée):

Ecriture du reportage, travail de recherche et repérage avant la journée de tournage.

– Tournage (troisième et quatrième journée) :

Prise en charge du matériel de tournage par les jeunes. Utilisation de stabilisateur et de drone possible. Chaque jeune pourra se tester aux différents postes techniques que nécessite le tournage : caméraman, preneur de son, réalisateur, reporter

– Montage et travail de publication (5 ème journée) :

Visionnage et sélection des rushes sur vidéo projecteur. Montage du film à l’aide du logiciel Adobe Première Pro. Formation des jeunes aux astuces du montage.

Atelier RS

L’atelier se découpera en quatre phases:

– Initiation au travail de Vlogger/ Prise en main du matériel (première journée) :

Discussions autour des youtubeurs/Vlogger connus des jeunes, prise en main des différents maté-riaux tel que le stabilisateur téléphone, la lumière, le logiciel de montage sur téléphone, la go pro.

– Création (deuxième journée) :

Choix du sujet de la vidéo, choix du réseau social sur lequel nous allons poster, écriture, travail de recherche et repérage avant la journée de tournage.

– Tournage (troisième et quatrième journée) :

Prise en charge du matériel de tournage par les jeunes, utilisation de stabilisateur téléphone, de la go pro, possibilité de réaliser une vidéo en live streaming

– Montage (cinquième journée) : Si la vidéo n’est pas en live, il faut la monter et l’adapter au bon format selon le réseau social.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:30:00+02:00

2022-10-29T19:00:00+02:00

CSC du Langensand