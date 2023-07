Spectacle « Comédia Bonita » Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

Spectacle « Comédia Bonita » 
16 et 23 juillet
Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 
18 Place de Conflans 73200 Albertville

Places limitées > 50 personnes 

Commedia Bonita, c'est : La complicité d'un couple en dérapage d'intimité.

Un duo très très expérimenté de jeunes auteurs compositeurs interprètes.

Des mots qui « sont toutes les clefs », pour swinguer, pour dénoncer, pour chanter ou simplement pour s’aimer.

Comedia Bonita, le nouveau spectacle musical du Duo Bonito avec un chien, des chansons, du clown et des claquettes…

2023-07-16T21:00:00+02:00 – 2023-07-16T22:15:00+02:00

