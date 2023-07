Atelier Chant – La Chorale au pied levé Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville Albertville Catégories d’Évènement: Albertville

Savoie Atelier Chant – La Chorale au pied levé Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville Albertville, 14 juillet 2023, Albertville. Atelier Chant – La Chorale au pied levé 14 – 27 juillet Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville Ateliers limités à 12 personnes par jour Vivre l’expérience du chant pour tous !

Dans une atmosphère conviviale et ludique, nous vous proposons, grâce à une série de jeux musicaux et/ou théâtraux, de vivre l’expérience d’un moment partagé, musical, chanté.

Raquel Esteve Mora & Nicolas Bernard forment un couple à la vie comme à la scène. Il sont clowns (les Nouveaux Nez & Cie), auteurs compositeurs interprètes, musiciens. Ils sont artistes en résidence à la Citadelle de Conflans du 14 au 27 juillet. Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville 18 Place de Conflans 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T18:30:00+02:00 – 2023-07-14T19:30:00+02:00

2023-07-27T18:30:00+02:00 – 2023-07-27T19:30:00+02:00 ©Daniel Michelon Détails Catégories d’Évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville Adresse 18 Place de Conflans 73200 Albertville Ville Albertville Departement Savoie Lieu Ville Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville Albertville

Vacances ULVF – La Citadelle de Conflans 18 Place de Conflans 73200 Albertville Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/