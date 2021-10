Figeac Figeac Figeac, Lot Vacances Toussaint à l’Arrosoir : Atelier Film d’Animation Image par Image Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Figeac 5 € / séance

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Programme complet, infos et inscriptions

Tel : Léocadie au 06 26 28 18 37 | Email : ​ leocadie.collette@gmail.com Qu’est ce que l’animation ? Comment est fabriqué un dessin animé ? Comment fait-on bouger les personnages dans nos cartoons préférés ?

Lors de cet atelier hebdomadaire, je vous propose de vous faire découvrir le monde de l’animation “image par image”.

Nous aborderons les notions de base à travers des projections diverses, des manipulations concrètes ou encore des ateliers de mise en pratique.

