Seine-Maritime Veulettes-sur-Mer Pour des vacances sportives la CCCA vous propose des activités gratuites à faire en familles, entre amis … pour tous dès 6 ans, dans différentes communes.

Au choix : vélo, foot, tir à l’arc, course d’orientations, basket, badminton…

Du 24 octobre au 4 novembre, de 14h30 à 16h30 :

Lundis 24 & 31 octobre : Grainville-la-Teinturière, City stade, Route de Dieppe

Mardis 25 octobre et 1er novembre : Fontaine-le-Dun, Charretterie – Salle Bourvil, rue Alfred Labarbe

Jeudi 3 novembre : Saint-Pierre-le-Viger, Mairie-Véloroute du lin, Route de Veules

Vendredis 28 octobre et 4 novembre : Saint-Valery-en-Caux, City Stade, rue Bernard Moitessier

Renseignements et réservations (nombre de places limitées) : sports@cote-albatre.com / 02 35 57 93 20

