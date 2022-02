Vacances Sportives : Multisports Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Vacances Sportives : Multisports Vitry-le-François, 7 février 2022, Vitry-le-François. Vacances Sportives : Multisports Vitry-le-François

2022-02-07 – 2022-02-11

Vitry-le-François Marne 7 – 10 ans et 11 – 15 ans. Parkour, Cirque, Tennis, Tennis de Table, Grimpe, Badminton, Tir à l’Arc, Escrime, Kin Ball, Basket, Tchoukball, Futsal, Handball, Thèque, Unihockey, Ultimate. Dossier d’inscription et paiement obligatoires avant le démarrage des stages. 7 – 10 ans et 11 – 15 ans. Parkour, Cirque, Tennis, Tennis de Table, Grimpe, Badminton, Tir à l’Arc, Escrime, Kin Ball, Basket, Tchoukball, Futsal, Handball, Thèque, Unihockey, Ultimate. +33 3 26 62 09 17 7 – 10 ans et 11 – 15 ans. Parkour, Cirque, Tennis, Tennis de Table, Grimpe, Badminton, Tir à l’Arc, Escrime, Kin Ball, Basket, Tchoukball, Futsal, Handball, Thèque, Unihockey, Ultimate. Dossier d’inscription et paiement obligatoires avant le démarrage des stages. Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Ville Vitry-le-François lieuville Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Vacances Sportives : Multisports Vitry-le-François 2022-02-07 was last modified: by Vacances Sportives : Multisports Vitry-le-François Vitry-le-François 7 février 2022 Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne