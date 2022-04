Vacances sportives été Plémet, 27 juin 2022, Plémet.

Vacances sportives été Plémet

2022-06-27 – 2022-08-04

Plémet Côtes d’Armor Plémet

1 programme d’activités physiques et sportives : 6 semaines d’activités dont 2 exclusivement réservées aux ados du lundi 27 juin au jeudi 7 juillet puis du lundi 11 juillet au jeudi 4 août : 4 semaines pour les enfants de 8/15 ans (nés en 2014).

Au programme de ces vacances sportives d’été :

6 semaines de 4 jours avec des sorties différentes : Paintball, karting, laser game, bowling, accrobranche…

Et des animations sportives de 10h à 15h30 : VTT, Kayak, Tir à l’arc, boules, palets, tennis de table, badminton, kin Ball, roller, foot, hand….

Prévoir une tenue adaptée et le piquenique. Sur inscription.

http://www.mairieplemet.fr/

1 programme d’activités physiques et sportives : 6 semaines d’activités dont 2 exclusivement réservées aux ados du lundi 27 juin au jeudi 7 juillet puis du lundi 11 juillet au jeudi 4 août : 4 semaines pour les enfants de 8/15 ans (nés en 2014).

Au programme de ces vacances sportives d’été :

6 semaines de 4 jours avec des sorties différentes : Paintball, karting, laser game, bowling, accrobranche…

Et des animations sportives de 10h à 15h30 : VTT, Kayak, Tir à l’arc, boules, palets, tennis de table, badminton, kin Ball, roller, foot, hand….

Prévoir une tenue adaptée et le piquenique. Sur inscription.

Plémet

dernière mise à jour : 2022-04-04 par