Vacances sportives d’automne du CAB HANDBALL stade Duhourquet, 25 octobre 2021, Bègles.

Fonctionnement Tu as entre 9 et 14 ans (2012 à 2007), tu es licencié ou non, et tu as envie de faire du sport ? Peu importe ton niveau de pratique, nous t’accueillons ! Accueil ouvert à partir de 9h00 à la salle Duhourquet – Début des séances à 9h30 Durant le stage des éducateurs sportifs professionnels de l’activité handball t’accompagnent. Certaines initiations peuvent être assurées par des prestataires spécialisés. Les repas et les goûters sont compris dans le tarif, merci de préciser d’éventuelles allergies. Fin des journées à 17h, parfois à 17h30 en cas de sortie. Inscription Il te suffit de rendre le dossier au secrétariat du CAB Handball (Salle Duhourquet) avec : L’autorisation parentale Un certificat médical autorisant la pratique d’activité physique et sportive ou une copie de ta licence fédérale de n’importe quelle discipline. (Sauf pour les licenciés du CAB Handball) le règlement du montant du stage.

Licenciés ou non, 80€

Programme activité sportive pour les 9-14 ans, ouvert à tous.

