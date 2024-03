Vacances sportives & créatives En piste ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, samedi 6 avril 2024.

Vacances sportives & créatives En piste ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

En piste 30’ pour découvrir un sport olympique antique et s’entraîner !

Durée 30 min Inclus dans le billet d’entrée.

À 11 h, 14 h et 15 h du samedi 6 avril au mardi 5 mai (sauf mardi 16, jeudi 18, mardi 23 et jeudi 25 avril après-midi).

À 11 h Lancer de javelot

À 14 h Lancer de disque

À 15 h Saut en longueur

En cas d’intempéries, l’animation est remplacée par un Speed dating (7 à 10 min pas plus pour faire connaissance avec un dieu ou un athlète de l’Antiquité?!). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

