Vacances sportives Arès

Gironde

Vacances sportives Arès, 20 avril 2022, Arès.

2022-04-20 – 2022-04-20

Arès Gironde Le service sport de la mairie d’Arès, en collaboration avec le PAIJ et le CNA, vous propose une semaine sportive avec pour thème principal la voile. Mercredi 20 avril :

Voile à 8h30

Tir à l’arc à 14h Jeudi 21 avril :

Voile à 9h

Base-ball à 14h Vendredi 22 avril :

Voile à 9h

E-sport à 14h Inscription obligatoire pour les 3 jours de stage de voile (Mercredi, jeudi et vendredi).

Réservation auprès du Paij avant le vendredi 15 avril.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans.

Catherine Rouchaley

Arès

dernière mise à jour : 2022-03-21

