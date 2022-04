Vacances Sportives à Marcillac-la-Croisille Marcillac-la-Croisille Marcillac-la-Croisille Catégories d’évènement: Corrèze

Marcillac-la-Croisille

Vacances Sportives à Marcillac-la-Croisille Marcillac-la-Croisille, 25 avril 2022, Marcillac-la-Croisille. Vacances Sportives à Marcillac-la-Croisille Marcillac-la-Croisille

2022-04-25 14:00:00 – 2022-04-25 16:30:00

Marcillac-la-Croisille Corrèze Marcillac-la-Croisille Marcillac Sports Nature propose des après-midi sportives avec un goûter, de 14h à 16h30, pendant les vacances de Pâques ! Au programme :

– 19/04 : Accrobranche baby (à partir de 4 ans) et grand accrobranche 1m40

– 21/04 : rando VTT (à partir de 7 ans)

– 22/04 : tir à l’arc (à partir de 7 ans) et sarbacane (4 ans)

– 25/04 : Accrobranche baby (à partir de 4 ans) et grand accrobranche 1m40

– 26/04 : canoë course d’orientation nautique (test pan natation obligatoire)

– 28/04 : course d’orientation à partir de 7 ans

– 29/04 : chasse au trésor 6€/ l’après-midi. Inscription au 05 55 27 84 27. Marcillac-la-Croisille

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Marcillac-la-Croisille Autres Lieu Marcillac-la-Croisille Adresse Ville Marcillac-la-Croisille lieuville Marcillac-la-Croisille

Vacances Sportives à Marcillac-la-Croisille Marcillac-la-Croisille 2022-04-25 was last modified: by Vacances Sportives à Marcillac-la-Croisille Marcillac-la-Croisille Marcillac-la-Croisille 25 avril 2022

Marcillac-la-Croisille