du lundi 11 avril au vendredi 22 avril à CSC Laetitia

Découvrir le Parkour, Cirque, Tir à l’arc, ou des jeux plus traditionnels De quoi alimenter et enrichir les vacances de vos enfants !

6€ sur inscription

Activités sportives à la carte CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

