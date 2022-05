Vacances Sensas (Ornans) Ornans, 18 juillet 2022, Ornans.

Vacances Sensas (Ornans)

du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet à Ornans

Présentation : Afin d’offrir à tous un accès au sport et l’occasion de partir en vacances lors de la période estivale, la Ville de Saint-Louis par le biais de la direction des sports et de la jeunesse organise des mini-séjour d’activités physique de pleine nature. Vacances pour tous ! et sport pour tous ! Label « Colos apprenante » : Le dispositif « Colos apprenantes » s’inscrit dans le plan « Vacances apprenantes ». Il s’appuie sur le cadre réglementaire et pédagogique des séjours de vacances, des séjours spécifiques sportifs et des chantiers de jeunes bénévoles, des activités accessoires à un accueil de loisirs (à condition que leur durée soit de 4 nuits), déclarés auprès du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) dans les conditions définies par le Code de l’action sociale et des familles (CASF). Les « Colos apprenantes » visent à répondre aux attentes des enfants et des familles en matière de loisirs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs se déroulant pendant les vacances scolaires de l’année 2022 tout en proposant des temps de renforcement des apprentissages. L’ensemble des conditions d’accueils est soumis aux protocoles sanitaires applicables aux Accueils collectifs de mineurs (ACM). Date : 1 session de vacances du lundi au vendredi soit 5 jours et 4 nuits : – du 18 au 22 juillet 2022 Publics : Les mineurs concernés par le dispositif sont les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en priorité ceux domiciliés en quartier politique de la ville mais également en zone de revitalisation rurale, issus de familles isolées, monoparentales ou en situation socio-économique précaire. Sont également concernés les enfants en situation de handicap, les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, les enfants ayant perdu le lien avec l’école ou n’ayant pas de connexion internet suffisante pour l’enseignement à distance ainsi qu’aux mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance. 15 jeunes ciblés par le projet âgé de 11 à 14 ans du QPV de la gare ou des autres quartiers de Saint-Louis (50 % QPV). Dans l’idéal, nous souhaitons avoir une parité filles/garçons lors de nos séjours. Encadrement : Les 15 jeunes seront encadrés par 3 animateurs dont 2 permanents et 1 vacataire. Zakaria Mountassir : Dejeps / Bpjeps activité physique pour tous / Psc1. Oumar Samaté : Agent permanent / BAFA (en cours) Vacataire : BAFA Lieu : Ornans est un centre culturel et touristique situé au cœur du premier plateau du massif du Jura, dans la vallée de la Loue. La ville offre aux touristes une large gamme d’activités en plein air grâce à la présence de la rivière et des falaises environnantes, permettant la pratique des sports en eaux vives, de la pêche, de la randonnée, de l’escalade, de la spéléologie et du cyclisme. Objectifs : – Permettre l’accès au sport pour tous, – Permettre l’accès au vacances pour tous, – Développer l’autonomie des jeunes, – Favoriser la confiance en soi et le dépassement de soi

Sur inscription

Afin d’offrir à tous un accès au sport et l’occasion de partir en vacances, la Ville de Saint-Louis organise des séjours d’activités physique de pleine nature. Vacances pour tous! et sport pour tous!

Ornans Route de Montgesoye 25290 Ornans Ornans Ornans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00 2022-07-18T19:00:00;2022-07-19T09:00:00 2022-07-19T19:00:00;2022-07-20T09:00:00 2022-07-20T19:00:00;2022-07-21T09:00:00 2022-07-21T19:00:00;2022-07-22T09:00:00 2022-07-22T17:00:00