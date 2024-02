Vacances scolaires MJC Héritan Mâcon, lundi 15 avril 2024.

Vacances scolaires MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Les vacances scolaires permettent d’enrichir et d’approfondir les programmes pédagogiques et sont souvent prétexte aux sorties locales et aux excursions diverses

Programme

Du 15 au 19 avril Au pays de la chocolaterie.

et du 22 au 26 avril Voyage au tour du monde ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 08:30:00

fin : 2024-04-26 18:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Vacances scolaires Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès