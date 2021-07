Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Vacances réCréatives : découverte des insectes et création. Hendaye Hendaye

Vacances réCréatives : découverte des insectes et création. Hendaye, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Hendaye. Vacances réCréatives : découverte des insectes et création. 2021-07-08 09:30:00 – 2021-07-09 16:30:00

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Réservé aux 8/12 ans.

Lieu de RDV indiqué à l’inscription.

Prévoir pique-nique. C’est quoi un insecte polinisateur? Quel est son rôle dans la nature? Grace à ce stage, chaque enfant portera un regard scientifique sur ces petites bêtes qui jouent un si grand rôle pour la biodiversité et notre environnement. Découvrons ensemble un monde trop méconnu ! Par des sorties terrain, des jeux mais aussi des temps en atelier de création, ensemble nous comprendrons les liens étroits qu’entretiennent les fleurs et les insectes. Prévoir pique-nique, chaussures de marche, et habits pouvant être salis. Réservé aux 8/12 ans.

Lieu de RDV indiqué à l’inscription.

Prévoir pique-nique. C’est quoi un insecte polinisateur? Quel est son rôle dans la nature? Grace à ce stage, chaque enfant portera un regard scientifique sur ces petites bêtes qui jouent un si grand rôle pour la biodiversité et notre environnement. Découvrons ensemble un monde trop méconnu ! Par des sorties terrain, des jeux mais aussi des temps en atelier de création, ensemble nous comprendrons les liens étroits qu’entretiennent les fleurs et les insectes. Prévoir pique-nique, chaussures de marche, et habits pouvant être salis. +33 5 59 74 16 18 Réservé aux 8/12 ans.

Lieu de RDV indiqué à l’inscription.

Prévoir pique-nique. C’est quoi un insecte polinisateur? Quel est son rôle dans la nature? Grace à ce stage, chaque enfant portera un regard scientifique sur ces petites bêtes qui jouent un si grand rôle pour la biodiversité et notre environnement. Découvrons ensemble un monde trop méconnu ! Par des sorties terrain, des jeux mais aussi des temps en atelier de création, ensemble nous comprendrons les liens étroits qu’entretiennent les fleurs et les insectes. Prévoir pique-nique, chaussures de marche, et habits pouvant être salis. CPIE Littoral Basque dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Hendaye Adresse Ville Hendaye lieuville 43.37757#-1.73879