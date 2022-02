Vacances Ré créatives : “Les explorateurs de la vie préhistorique” Hendaye, 26 février 2022, Hendaye.

Vacances Ré créatives : “Les explorateurs de la vie préhistorique” Ferme Larretexea Domaine d’Abbadia Hendaye

2022-02-26 – 2022-02-26 Ferme Larretexea Domaine d’Abbadia

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Les produits d’entretien, cosmétiques et d’hygiène que nous utilisons au quotidien ont un impact direct sur notre santé et l’environnement. Les listes d’ingrédients, pictogrammes et labels sont souvent indéchiffrables pour les non-initiés.

Alors, comment s’y retrouver ?

Pourquoi ne pas revenir à des produits plus naturels meilleurs pour la santé et l’environnement, fabriqués à partir d’ingrédients simples et peu onéreux ?

Venez participer à cet atelier pédagogique et ludique animé par une Chargée de mission du CPIE littoral basque avec fabrication d’un produit d’entretien et d’un produit cosmétique à ramener chez vous.”

+33 5 59 74 16 18

CPIE Littoral Basque

Ferme Larretexea Domaine d’Abbadia Hendaye

