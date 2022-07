VACANCES POUR TOUS »SORTIE AQUAJET PARC »

VACANCES POUR TOUS »SORTIE AQUAJET PARC », 13 juillet 2022, . VACANCES POUR TOUS »SORTIE AQUAJET PARC »



2022-07-13 – 2022-07-13 Venez profiter d'une sortie à Aquajet Parc de Narbonne, organisée par la MJC de Puisserguier pour les enfants à partir de 8 ans avec un départ à 9h00 de la MJC et pique-nique à prévoir.

