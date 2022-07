VACANCES POUR TOUS « STAGE SPORTIF »

2022-07-18 – 2022-07-19 EUR 20 La MJC de Puisserguier vous propose pendant les vacances d'été, un stage sportif de deux jours où vos enfants découvriront et pratiqueront divers sports comme le judo, la boxe, le basket … ; un stage ouvert à tous les enfants à partir de 6 ans. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

