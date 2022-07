VACANCES POUR TOUS A LA MJC DE PUISSERGUIER « STAGE SCIENTIFIQUE »

VACANCES POUR TOUS A LA MJC DE PUISSERGUIER « STAGE SCIENTIFIQUE », 11 juillet 2022, . VACANCES POUR TOUS A LA MJC DE PUISSERGUIER « STAGE SCIENTIFIQUE »



2022-07-11 – 2022-07-11 EUR 18 Pendant les vacances d’été, la MJC de Puisserguier propose un stage scientifique avec les Kurionautes, à partir de 7 ans. Un stage qui tournera autour des pierres précieuses, de la fabrication d’une géode et cristallisation instantanée avec une farandole de couleurs. Pendant les vacances d’été, la MJC de Puisserguier propose un stage scientifique avec les Kurionautes, à partir de 7 ans. Un stage qui tournera autour des pierres précieuses, de la fabrication d’une géode et cristallisation instantanée avec une farandole de couleurs. Pendant les vacances d’été, la MJC de Puisserguier propose un stage scientifique avec les Kurionautes, à partir de 7 ans. Un stage qui tournera autour des pierres précieuses, de la fabrication d’une géode et cristallisation instantanée avec une farandole de couleurs. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville