Vacances pour les 7-12 ans au Musée du Temps Besançon, 12 juillet 2022, Besançon.

Vacances pour les 7-12 ans au Musée du Temps

96 Grande Rue Musée du Temps Besançon Doubs Musée du Temps 96 Grande Rue

2022-07-12 – 2022-08-31

Musée du Temps 96 Grande Rue

Besançon

Doubs

Vacances au Musée du Temps

Pour les 7-12 ans

Les mardis après-midi et les jeudis matins, viens t’évader au musée !

Pour les 7-12 ans

« Sous le Soleil… »

 Les mardis 2 et 30 août à 14h15

Les cadrans solaires indiquent le temps avec une énergie gratuite, le Soleil. Ensemble, nous découvrons cet instrument silencieux et efficace, qui existe depuis l’Antiquité. Nous fabriquons un petit modèle inspiré des modèles vus au musée, à partir d’une boîte … de fromage.

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

Nous demandons à chaque enfant participant d’apporter une petite boîte de fromage ronde (en bois ou en plastique, type camembert).

« Tic Tac Totem »

 Les mardis 26 juillet et 9 août à 14h15

Des boîtes, des paniers et d’autres objets de récup’ sont prêts à être transformés en totems, à la façon de Marie Hudelot, photographe.

Ajoutons aiguilles, roues et autres composants horlogers pour constituer une petite tribu horlogère.

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

« Têtterave » – Exposition Charles Belle

 Les mardis 12 juillet et 16 août à 14h15

Visite de l’exposition Charles Belle et découverte du lien de l’artiste à la nature. Ses dessins de betteraves, oignons ou poires côtoient ses propres autoportraits, tels des signes d’un instant précis de la vie et expressions du temps qui s’écoule inlassablement. En atelier, nous réalisons des autoportraits – très nature… !

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

Nous demandons à chaque enfant participant d’apporter leur portrait en photo, imprimé en format A4. NB ou couleur.

« Déguise et cheese ! »

 Les mardis 19 juillet et 23 août à 14h15

Nous allons nous intéresser à la représentation du temps dans les oeuvres et portraits du musée. En atelier, réalisation d’autoportraits avec prises de vues. À vos costumes pour composer un portrait comme au temps de la Renaissance !

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

reservationsmusees@besancon.fr +33 3 81 87 80 49

Vacances au Musée du Temps

Pour les 7-12 ans

Les mardis après-midi et les jeudis matins, viens t’évader au musée !

Pour les 7-12 ans

« Sous le Soleil… »

 Les mardis 2 et 30 août à 14h15

Les cadrans solaires indiquent le temps avec une énergie gratuite, le Soleil. Ensemble, nous découvrons cet instrument silencieux et efficace, qui existe depuis l’Antiquité. Nous fabriquons un petit modèle inspiré des modèles vus au musée, à partir d’une boîte … de fromage.

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

Nous demandons à chaque enfant participant d’apporter une petite boîte de fromage ronde (en bois ou en plastique, type camembert).

« Tic Tac Totem »

 Les mardis 26 juillet et 9 août à 14h15

Des boîtes, des paniers et d’autres objets de récup’ sont prêts à être transformés en totems, à la façon de Marie Hudelot, photographe.

Ajoutons aiguilles, roues et autres composants horlogers pour constituer une petite tribu horlogère.

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

« Têtterave » – Exposition Charles Belle

 Les mardis 12 juillet et 16 août à 14h15

Visite de l’exposition Charles Belle et découverte du lien de l’artiste à la nature. Ses dessins de betteraves, oignons ou poires côtoient ses propres autoportraits, tels des signes d’un instant précis de la vie et expressions du temps qui s’écoule inlassablement. En atelier, nous réalisons des autoportraits – très nature… !

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

Nous demandons à chaque enfant participant d’apporter leur portrait en photo, imprimé en format A4. NB ou couleur.

« Déguise et cheese ! »

 Les mardis 19 juillet et 23 août à 14h15

Nous allons nous intéresser à la représentation du temps dans les oeuvres et portraits du musée. En atelier, réalisation d’autoportraits avec prises de vues. À vos costumes pour composer un portrait comme au temps de la Renaissance !

Durée 2h

Sur inscription*

5€ par enfant

Musée du Temps 96 Grande Rue Besançon

dernière mise à jour : 2022-07-06 par