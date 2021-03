Hirtzfelden Hirtzfelden Haut-Rhin, Hirtzfelden Vacances nature: le pouvoir des plantes Hirtzfelden Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hirtzfelden

Vacances nature: le pouvoir des plantes, 3 mai 2021-3 mai 2021, Hirtzfelden. Vacances nature: le pouvoir des plantes 2021-05-03 – 2021-05-07

Hirtzfelden Haut-Rhin EUR Qui a dit que les plantes ne sont pas utiles? Belles de nature, comestibles pour certaines, utiles pour nos bricolages, nos cabanes ou encore nos cosmétiques…

Viens découvrir les pouvoirs extraordinaires des plantes communes autour de la maison de la nature pour en faire nos alliées du quotidien. Qui a dit que les plantes ne sont pas utiles? Belles de nature, comestibles pour certaines, utiles pour nos bricolages, nos cabanes ou encore nos cosmétiques…

Viens découvrir les pouvoirs extraordinaires des plantes communes autour de la maison de la nature pour en faire nos alliées du quotidien. Pour les 6-12 ans Qui a dit que les plantes ne sont pas utiles? Belles de nature, comestibles pour certaines, utiles pour nos bricolages, nos cabanes ou encore nos cosmétiques…

Viens découvrir les pouvoirs extraordinaires des plantes communes autour de la maison de la nature pour en faire nos alliées du quotidien. Pour les 6-12 ans Qui a dit que les plantes ne sont pas utiles? Belles de nature, comestibles pour certaines, utiles pour nos bricolages, nos cabanes ou encore nos cosmétiques…

Viens découvrir les pouvoirs extraordinaires des plantes communes autour de la maison de la nature pour en faire nos alliées du quotidien.

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hirtzfelden Autres Lieu Hirtzfelden Adresse Ville Hirtzfelden