Vacances Nature fête ses 30 ans ! Villeréal, 25 juin 2022, Villeréal.

Vacances Nature fête ses 30 ans ! Mondélice Eclats – Espace de vie sociale Villeréal

2022-06-25 – 2022-06-26 Mondélice Eclats – Espace de vie sociale

Villeréal 47210

L’association Vacances Nature fête ses 30 ans ! A cette occasion les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et vous attendent nombreux autour d’un programme varié réparti sur 3 journées.

Le samedi 25 juin, l’association tiendra son assemblée générale dès 10h.

La journée se poursuivra durant tout l’après midi avec des animations conviviales et festive pour toute la famille et se prolongera encore avec un repas, musique et soirée jeux.

Le dimanche 26 juin, un vide greniers est organisé durant toute la journée en partenariat avec la Croix Rouge de Villeréal

+33 5 53 40 34 55

