Vacances made in 974 Centre d’accueil permanent Jacques Tessier, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-Paul.

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Centre d’accueil permanent Jacques Tessier

Présentation du séjour de vacances : I. Genèse du projet : 1-1 Constats Depuis le déconfinement, nous avons pu accueillir différents groupes d’adolescents et- d’enfants. Au travers des différents temps d’échanges avec eux, leurs responsables légaux et les différents partenaires associatifs nous constatons qu’encore « trop » de jeunes et d’enfants sont en marge des dispositifs favorisant l’autonomisation, l’émancipation et la co-éducation n’ayant pour modèles ou exemples des activités de consommation faisant la promotion de l’immédiateté et du sensationnel au détriment d’une co-construction globale de l’individu promus historiquement par l’éducation populaire. Aussi, la crise sanitaire liée au Covid 19, les enfants et les jeunes ont fait face à de nombreux changements. Ils font face, à des degrés différents, à un environnement stressant plein d’incertitudes et ont dû s’habituer à de nouvelles pratiques dans leur quotidien : se laver les mains régulièrement, porter les masques, éviter les contacts physiques. Et encore aujourd’hui, comme les adultes, ils doivent être à l’écoute et s’adapter à l’évolution des mesures sanitaires. Cette crise sanitaire a permis, de mettre en lumière certaines fragilité dans l’acquisition des compétences individuelles fondamentales pour la construction d’une société mature, humaniste, résiliente, innovante et engagée. D’où la nécessité d’offrir des espaces d’expérimentation, de découverte, d’expression, favorisant les différentes formes d’apprentissages. 2-2 Opportunités C’est pourquoi, le centre Jacques Tessier de par ses valeurs, ses missions, ses atouts géographiques et environnementaux souhaite : • Proposer des séjours de vacances articulant la notion de plaisir d’être en vacances et l’apprentissage ludique. Pour ce faire l’équipe pédagogique s’appuiera sur les valeurs du courant pédagogique humaniste avec les principes du socioconstructivisme en mettant les jeunes au coeur et acteurs de leur projet de vacances. • D’avantage s’inscrire dans le paysage socio-culturel comme un carrefour favorisant : 5 – Le partage d’expériences et d’idées – La collaboration : Inter-structure, entre les jeunes, … – Une approche plurielle et globale de l’individu – Le développement et le dépassement de soi à travers le collectif – La mobilité : Psychique et physique – Le faire société – La mobilisation et le développement des compétence • Faire découvrir dans le cadre des MIG, les métiers de l’animation et de la communication à deux jeunes issus du Service National Universelle (SNU) en les associant dans la mise en oeuvre des séjours de vacances autour des missions suivantes : • Découvrir la mise en place d’outils pédagogiques et éducatives du centre. • Apporter un regard neuf d’un jeune sur les outils de communication afin de faciliter le déplacement au sein du centre et la compréhension des affichages ludique. • Être force de proposition • Consolider le partenariat existant avec une association étudiante dans l’accompagnement des jeunes dans la mobilisation et la consolidation des compétences scolaires en lien avec l’éducation non formelle durant le séjour et ce sous la supervision d’une enseignante volontaire, membre du conseil d’administration du Centre. II. Le projet pédagogique 2.1. Finalité : Permettre aux jeunes de vivre une expérience collective d’autonomisation, d’émancipation et d’engagement citoyen. 2.2. Objectifs généraux : • Développer la confiance en soi et en l’autre • Permettre aux enfants de vivre des expériences collectives en découvrant une facette de l’Ile de la Réunion. • Sensibiliser les enfants aux notions de responsabilité, d’engagement et de respect • Favoriser la mixité sociale au travers des activités de loisirs. • Développer l’autonomie • Appréhender un environnement en mobilisant les compétences scolaires 6 2.3. Objectifs pédagogiques : Afin d’atteindre aux mieux les objectifs généraux, nous allons proposer à nos jeunes, aux enfants et à l’équipe d’être dans une dynamique de pédagogie de projet en mettant en avant les objectifs pédagogiques suivants : o Etre en capacité de se positionner et d’argumenter face à une situation. o Savoir repérer et utiliser les compétences et les connaissances nécessaires à la réalisation d’une tâche. o Etre en capacité de prendre une décision et de travailler en groupe o Etre capable de s’exprimer en public o Savoir se dire face à l’autre o Etre capable de se projeter et de gérer son temps o Etre capable de gérer les contraintes à la réalisation d’un projet (temps, espace, moyens, …) o Connaître ses atouts et ses limites. o Etre capable de solliciter l’aide de l’autre o Se valoriser et valoriser l’autre. o Prendre du plaisir et savoir le partager o Développer la créativité, l’esprit d’initiative et l’esprit d’aventure o Développer la curiosité o Favoriser l’inclusion des personnes au travers l’acceptation de toute les formes de différences (genre, opinion, physique, capacité…) et être dans une dynamique de conscientisation sur la plus-value qu’apporte l’intelligence collective et la force positive d’un collectif pluriel 2.4.Objectifs opérationnels : Mise en oeuvre de mini projet collectif en respectant les orientations du séjour de vacance en abordant d’une façon transversale et ludique le socle de compétences. Ce projet collectif sera la pierre angulaire du séjour. Il permettra à chacun des jeunes de vivre une expérience d’éducation populaire au travers des axes suivants : – L’ouverture culturelle et sociale au travers des différentes formes d’expression – La mobilisation des compétences et des connaissances transversales au service d’un projet. – Réalisation d’une règle de vie et d’une charte d’engagement avec les jeunes. – Mise en place d’activités sportives et culturelles : Visite de musées régionaux, activité pleine nature et sortie en mer à bord d’un catamaran en corrélation avec les normes sanitaires. – Ateliers d’apprentissage des socles de compétences – Gestion d’un budget 7 – Atelier temps libre – Création et animation d’un espace jeune avec les jeunes. – Activité découverte du milieu de montagne et aquatique au travers des activités associant plaisir de découvrir et dépassement de soi (canyoning, voile, tyrolienne.) – Organisation d’un atelier de valorisation des différents projets (support à déterminer avec les jeunes en respectant les règles sanitaires) – Organisation d’un espace de libre expression (mur d’expression, boite à idée,…) – Favoriser, encourager, le débat, le questionnement, les différentes formations d’échange afin de permettre à chacun de participer et d’exploiter au maximum son potentiel durant le séjour.

Entrée libre sur inscriptions

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre d’accueil permanent Jacques Tessier 13, rue des murex 97434 SAINT PAUL Saint-Paul Lotissement Dayot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T22:00:00;2021-08-10T08:00:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-11T08:00:00 2021-08-11T22:00:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T22:00:00;2021-08-13T08:00:00 2021-08-13T14:00:00