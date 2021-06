vacances ludiques et éducatives base d’équitation de Ternant, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Ternant.

vacances ludiques et éducatives

du lundi 12 juillet au vendredi 27 août à base d’équitation de Ternant

La base d’équitation de Ternant propose des séjours de 5 jours (du lundi au vendredi) du 12 juillet au 27 août 2021 pour 24 jeunes répartis en 4 groupes (2 groupe de 5 enfants âgés de 8 à 12 ans et 2 groupes de 7 jeunes âgés de 13 à 17 ans). Situé à 25 kms de Chenôve, cet accueil tourné vers la nature, permet à la population de Chenôve de se dépayser très rapidement, même pour un temps court. Cette structure favorise une mixité sociale puisque le public accueilli est issu de différents milieux. L’équipe pédagogique est constituée d’animateurs diplômés, qui ont l’expérience des séjours afin d’assurer un accueil de qualité (diplômes d’état d’équitation, brevet de surveillant de baignade, animateurs BAFA) l’organisation de la vie quotidienne, des règles sanitaires, les activités, les transports… Présentation de l’organisateur et du projet éducatif La ville de Chenôve souhaite proposer une offre « ludique et éducative » pour les vacances d’été permettant aux enfants et aux jeunes notamment les plus en difficulté (socialement et scolairement) de bénéficier d’espaces, où ils pourront sortir de leur quotidien d’une part et apprendre en s’amusant d’autre part. Présentation de l’organisateur : La ville de Chenôve propose un Projet Éducatif Global (PEG), en direction d’un public élargi de 0 à 25 ans, pour favoriser la réussite scolaire et éducative de chaque enfant et jeune de Chenôve en garantissant la continuité et la cohérence éducative sur le territoire, et en impliquant parents et familles dans chacune des phases de construction de l’enfant et du jeune. Le PEG doit : – Permettre l’émancipation de chaque enfant, adolescent et jeune habitant à Chenôve, – Permettre le développement et la structuration d’alliances éducatives, – Permettre de transmettre et faire vivre les valeurs et principes de la République et qui contribuent à la construction de la vie en collectivité. L’équipe municipale de la ville de Chenôve porte une politique éducative locale ambitieuse prenant en compte les besoins, les spécificités, les conditions de vie de chaque enfant, adolescent et jeune de 0 à 25 ans, au travers de l’ensemble des espaces éducatifs existant sur le territoire, tout en veillant à prendre en compte les particularités de chaque individu. Il s’agit de promouvoir une éducation portée sur le bien-être et la santé, l’émancipation et la réussite éducative de tous les enfants et les adolescents, notamment ceux en situation de vulnérabilité. Pour se faire, une attention particulière est portée en direction des enfants, adolescents et des familles en situation de précarité pour favoriser l’égalité des chances. L’accessibilité aux espaces d’éducation proposés sur le territoire doit être universelle et se faire dans le respect des valeurs de la République. Elle s’appuie sur des principes d’équité, de laïcité et d’inclusion. Thématique principale : Les valeurs de la base d’équitation sont le respect, l’entraide et le partage. le projet d’animations sportives et culturelles est basé sur la découverte du milieu équin, de la pratique de l’équitation, la baignade, mais également de s’initier de façon ludique aux sciences et vies de la terre Projet pédagogique : il s’articule autour de 5 grands objectifs : – Permettre aux enfants et aux jeunes de renforcer leur éducation à la citoyenneté. Pour cela l’équipe pédagogique donne un cadre sécurisant avec des règles de vie communes afin de favoriser le respect des personnes et des lieux. De plus l’investissement dans la vie du camp et la participation à la construction des séjours permettent d’aborder les notions de projet, de respect, de tolérance, de connaissance de l’autre…). – Permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences liées à la pratique de l’équitation et la connaissance du monde équin. Ainsi l’équipe aborde avec les enfants et les jeunes, les notions d’hippologie (connaissance de l’anatomie du cheval, les différentes races, les différentes robes, les 5 sens du cheval, son entretien et les soins appropriés…) et d’éthologie (science du comportement animal). L’équitation est source d’apprentissages moteurs, d’émotions, de dépassement de soi. Elle permet de maitriser ses pulsions, de développer son sens des responsabilités, de tendre à l’autonomie. – Permettre aux enfants et aux jeunes de renforcer leurs connaissances sur leurs besoins physiologiques. Pour cela l’équipe pédagogique et plus particulièrement le cuisinier, leur offrent la possibilité d’aider à la confection des repas et ainsi d’aborder des notions de nutrition, de l’importance de privilégier les circuits courts et les aliments bio … de même l’organisation de la journée permet de prendre en compte le respect des rythmes en alternant les temps d’activité et les temps calmes. Les levés et les couchés se font de manière échelonnée afin de favoriser un temps de sommeil respectant les besoins des jeunes en fonction de leur âge. – Permettre aux enfants et aux jeunes de renforcer leurs connaissances du milieu naturel. Les animations proposées favorisent la découverte de la faune et de la flore que l’on retrouve à proximité. Des notions sur l’agriculture et l’élevage sont abordés lors des soins apportés aux animaux de la base d’équitation afin de permettre aux jeunes de comprendre et donc de mieux appréhender le milieu naturel qui les entoure. – Permettre aux enfants et aux jeunes de pratiquer des activités de et en pleine nature. Le programme d’animation est construit autour de la dominante équitation (découverte, perfectionnement et randonnées) mais également avec un panel d’activité (land art, cabane à oiseaux, fusées à eau, parcours d’orientation, accrobranche, VTC, piscine, grands jeux, veillées…) Projet éducatif 19 04 03. Projet Educatif Global.pdf Numéro de l’organisateur 021org0138 Protocole sanitaire (si vous souhaitez déposer une pièce-jointe, merci de le préciser dans champ et la joindre dans le champ suivant) Le protocole sanitaire dans les différentes situations fonctionne selon 6 grands principes : – Maintenir la distanciation physique – L’application des gestes barrières – La limitation du brassages des enfants et des jeunes – Les équipements de protection individuelle – Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements – La formation, l’information et la communication Protocole sanitaire Protocol sanitaire COVID-19 – base d’équitation de Ternant.pdf Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour (hors renforcement scolaire) Organisation d’une journée type à la base d’équitation de Ternant entre 8h et 9h : Le réveil se fait de façon échelonné. Après le petit déjeuner les enfants bénéficient d’un temps pour la toilette et le rangement des chambres. 9h30 : Départ en activités sur place ou en extérieur 12h : Repas et temps libre sur place ou en extérieur 14 h : Départ en activités sur place ou en extérieur 17h : Goûter et temps libre 18h30 : Douche 19h30 : Repas 20h30 : Veillée Entre 22h et 23h : Coucher échelonné en fonction de l’âge. Encadrement des activités pour 24 jeunes : 1 directeur (BAFD en cours) 4 Animateurs (BAFA , BEPJEPS,STAPS et BNSSA) 1 cuisinier professionnel sur place pour la confection de tous les repas Organisation des modules de renforcement scolaire (ces temps doivent représenter 1/3 des temps d’activités) et qualification des encadrants de ces temps La base d’équitation de Ternant donne la possibilité aux enfants et aux jeunes de s’ouvrir sur la diversité du monde qui les entoure en renforçant leurs compétences et leurs savoirs. Le renforcement des apprentissages se fait de façon ludique à travers le projet d’animation proposé. Les activités seront mises en œuvre à travers les apports de connaissances et de pratiques en incitant l’attention et la concentration des enfants : – Temps de lecture et de documentation – Temps d’animations scientifiques et SVT – Animation d’un blog – Jeux divers – Blind test

tarif en fonction du quotient familial: de 60€ à 160€ pour les habitants Chenôve et de 78€ à 208€ pour les extérieurs

base d’équitation de Ternant

base d’équitation de Ternant TERNANT Ternant Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T17:00:00;2021-07-19T08:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T17:00:00;2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-06T00:30:00 2021-08-06T17:00:00;2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T17:00:00;2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-23T08:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T17:00:00