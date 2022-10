Vacances les Gafets Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-10-24 – 2022-11-04

Hautes-Pyrnes Mythologie grecque : activités sportives et jeux co, les 12 travaux d’Hercule : course d’orientation Harry Potter : quidditch, escape game, activités manuelles,… Halloween : défilé et maquillage, cuisine, jeux musicaux, veillée,… Sortie : atelier vannerie à Mauléon-Barousse +33 7 68 85 25 67 au centre de loisirs les Gafets SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

