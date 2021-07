Vacances j’oublie tout / Cinéma Plein Air Blonde Venus, 28 juillet 2021, Bordeaux.

Vacances j’oublie tout / Cinéma Plein Air

du mercredi 28 juillet au mercredi 25 août à Blonde Venus

**Chaque mercredi de l’été**, prenez place dans un transat et profitez d’un film dans ce cabaret de curiosité. En juillet, l’équipe proposera sera une programmation autour des “**Loosers magnifiques**” avec par exemple le film “Brazil” de Terry Gilliam ou encore “La Vie Aquatique” de Wes Anderson. En août on bascule sur une programmation “**Modern black and white**” avec, entre autres, le film “Radio On” de Christopher Petit et le film “Lenny” de Bob Fosse. Tous les films sont en VOSTF (Version Originale Sous-Titres Français) : le film est projeté dans sa langue d’origine, avec un sous-titrage des dialogues en français en bas de l’écran. **Programmation :** Mercredi 7 juillet 22h30 **Brazil de de Terry Gilliam** Année de sortie : 1985 Durée : 2h12 Mercredi 21 juillet 22h30 **Ghost Dog : la voie du Samourai de Jim Jarmusch** Année de sortie : 1999 Durée : 1h56 Mercredi 28 juillet 22h30 **La vie aquatique de Wes Anderson** Année de sortie : 2005 Durée : 1h58 Mercredi 4 août 22h **Down by law de Jim Jarmusch** Année de sortie : 1986 Durée : 1h47 Mercredi 11 août 22h **Lenny de Bob Fosse** Année de sortie : 1975 Durée : 1h51 Mercredi 18 août 22h **Radio On de Christopher Petit** Année de sortie : 1980 Durée : 1h40 Mercredi 25 août 22h **La légende de Kaspar Hauser de David Manuli** Année de sortie : 2013 Durée 1h35

Tous les mercredis 22 h | 3€

Profitez d’une séance de cinéma sous les étoiles et dans un transat, à Blonde Vénus.

Blonde Venus Esplanade du Pertuis, Cours Henri Brunet, 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T22:30:00 2021-07-28T23:59:00;2021-08-04T22:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-11T22:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-18T22:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-25T22:00:00 2021-08-25T23:59:00