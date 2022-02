Vacances jeune public : Énigmes au Palais de l’île Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Vacances jeune public : Énigmes au Palais de l’île Annecy, 10 février 2022, Annecy. Vacances jeune public : Énigmes au Palais de l’île Palais de l’Île Comprendre l’architecture et le patrimoine 3 passage de l’Île Annecy

2022-02-10 14:30:00 – 2022-02-10 15:30:00 Palais de l’Île Comprendre l’architecture et le patrimoine 3 passage de l’Île

Annecy Haute-Savoie EUR 5 5 Un jeu d’énigmes pour sortir de la prison ! reservation.musees.annecy@gmail.com +33 4 56 49 40 37 http://musees.annecy.fr/ Palais de l’Île Comprendre l’architecture et le patrimoine 3 passage de l’Île Annecy

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Annecy Adresse Palais de l'Île Comprendre l'architecture et le patrimoine 3 passage de l'Île Ville Annecy lieuville Palais de l'Île Comprendre l'architecture et le patrimoine 3 passage de l'Île Annecy Departement Haute-Savoie

Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Vacances jeune public : Énigmes au Palais de l’île Annecy 2022-02-10 was last modified: by Vacances jeune public : Énigmes au Palais de l’île Annecy Annecy 10 février 2022 annecy Haute-Savoie

Annecy Haute-Savoie