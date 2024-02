Vacances Givrées Parc Dino-Zoo Étalans, samedi 17 février 2024.

Vacances Givrées Parc Dino-Zoo Étalans Doubs

Toutes les activités vacances givrées Dino-Zoo sont sans suppléments et comprises dans le billet d’entrée.

– Nouveauté exceptionnelle L’Âge de glace 4D

Le célèbre écureuil Scrat et ses amis débarquent pour la première fois au cinéma de Dino-Zoo pour une aventure exceptionnelle en 4D !

Ce film d’animation unique en France pour toute la famille est à découvrir tous les jours pendant les vacances d’Hiver de la zone A.

Film d’animation tous publics. Durée 12 min.

– Nouveauté Patinoire synthétique

Cette nouvelle activité sera composée d’une zone réservée de 50m² pour les Cro-Mignons en herbe et d’un espace de glisse de 150m² pour les Cro-Magnons endurcis.

– Feux de camps et guimauves grillées :

Venez vous réchauffer en famille autour d’un feu et partager des moments inoubliables en grillant quelques guimauves sucrées.

– Animations et attractions venez profiter de l’attraction Dino-Galopant, des animations pédagogiques « Allumage du feu » et fouilles paléontologiques.

– Restauration Le nouveau restaurant du parc Dino-Zoo « Le Jurassique » vous accueille au chaud toute la journée.

Au menu Burger au morbier, poulet au vin du jura, assiette comtoise sont à déguster au milieu des impressionnants décors préhistoriques. EUR.

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Charbonnières-les-Sapins

Étalans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@dino-zoo.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 11:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00



L’événement Vacances Givrées Étalans a été mis à jour le 2024-01-31 par COORDINATION DOUBS