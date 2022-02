Vacances fraternelles franciscaines en Bretagne Lycée professionnel Saint Michel – Priziac (56) Priziac Catégories d’évènement: Morbihan

Priziac

Vacances fraternelles franciscaines en Bretagne Lycée professionnel Saint Michel – Priziac (56), 31 juillet 2022, Priziac. Vacances fraternelles franciscaines en Bretagne

du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à Lycée professionnel Saint Michel – Priziac (56)

Vacances Fraternelles Franciscaines (VFF) du 31 juillet au 6 Août 2022 Lieu : Lycée St Michel de Priziac en Bretagne (56) à 45 km de Lorient, dans un vaste domaine près de l’Abbaye de Langonnet Thème « Les vertus franciscaines pour rebooster notre espérance et notre joie » Intervenant : frère Raffaele Ruffo OFM cap Contact : tel : 06 83 55 64 93 – mail : [semainevff2022@gmail.com](mailto:semainevff2022@gmail.com) VFF Lycée professionnel Saint Michel – Priziac (56) Priziac Lycée professionnel privé Saint-Michel Priziac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T11:30:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T11:30:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T11:30:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:30:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:30:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Priziac Autres Lieu Lycée professionnel Saint Michel - Priziac (56) Adresse Priziac Lycée professionnel privé Saint-Michel Ville Priziac lieuville Lycée professionnel Saint Michel - Priziac (56) Priziac Departement Morbihan

Lycée professionnel Saint Michel - Priziac (56) Priziac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/priziac/

Vacances fraternelles franciscaines en Bretagne Lycée professionnel Saint Michel – Priziac (56) 2022-07-31 was last modified: by Vacances fraternelles franciscaines en Bretagne Lycée professionnel Saint Michel – Priziac (56) Lycée professionnel Saint Michel - Priziac (56) 31 juillet 2022 Lycée professionnel Saint Michel - Priziac (56) Priziac Priziac

Priziac Morbihan