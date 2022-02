Vacances Février – Stage anglais enfants (primaire) Pau, 21 février 2022, Pau.

Vacances Février – Stage anglais enfants (primaire) Pau

2022-02-21 09:00:00 – 2022-02-25 12:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 140 English Planet 64 propose des ateliers collectifs ludiques en anglais pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans.

Les enfants sont 100% immersés dans la langue anglaise à travers la cuisine, le chant, la peinture, le dessin et les activités physiques.

Les enfants seront divisés en deux groupes selon l’âge et le niveau d’anglais:

4 à 7 ans et 8 à 11 ans, trois heures par jour pendant 5 jours.

09h-12h (dépose anticipée disponible à 08h30 et prise en charge tardive à 12h15 sur demande)

Notre objectif est que votre enfant s’épanouisse et acquière la confiance en soi en apprenant et en utilisant la langue anglaise de manière amusante et éducative.

dernière mise à jour : 2022-02-08 par