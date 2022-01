« Vacances et familles » Salle du conseil municipal Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

« Vacances et familles » Salle du conseil municipal, 17 mars 2022, Cornebarrieu. « Vacances et familles »

Salle du conseil municipal, le jeudi 17 mars à 14:00

La Ville de Cornebarrieu et l’association « Vacances et Familles » vous aident à construire votre projet de vacances et vous apportent une aide financière (en fonction de votre Quotient Familial). Si vous êtes intéressés, participez à l’une des deux réunions d’information prévues le 17 mars dans la salle du Conseil Municipal. Deux créneaux horaires seront proposés : à 14h ou à 18h30.

Organisation : Ville de Cornebarrieu. Pass vaccinal obligatoire

Réunions d’information Salle du conseil municipal 10 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Salle du conseil municipal Adresse 10 avenue de Versailles, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Salle du conseil municipal Cornebarrieu Departement Haute-Garonne

Salle du conseil municipal Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

« Vacances et familles » Salle du conseil municipal 2022-03-17 was last modified: by « Vacances et familles » Salle du conseil municipal Salle du conseil municipal 17 mars 2022 Cornebarrieu Salle du conseil municipal Cornebarrieu

Cornebarrieu Haute-Garonne