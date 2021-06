Val-de-Sos Centre de montagne Ariège Pyrénées Ariège, Val-de-Sos Vacances et Découvertes – Suc et Sentenac – 12 au 17 juillet 2021 Centre de montagne Ariège Pyrénées Val-de-Sos Catégories d’évènement: Ariège

La Ligue Occitanie de Rugby a la volonté de proposer un séjour « colo apprenante » de qualité du 12 au 17 juillet 2021 au centre de Suc et Sentenac dans l’Ariège. Ce séjour de 6 jours et 5 nuits pour les enfants entre 10 et 14 ans a pour but de permettre à des jeunes dont les familles n’en auraient pas les moyens, de partir pour des « vacances utiles ». La cible est donc plus précisément des filles et garçons, issus de QPV et de ZRR d’Occitanie. Toutefois, dans un but de mixité sociale bénéfique pour tous, des enfants d’autres origines sociales pourront aussi être accueillis. De même les contacts et échanges avec les jeunes locaux seront favorisés. Outre le fait qu’ils auront « droit à des vacances », les enfants auront l’accès à des activités qu’ils ne pourraient sans doute pas pratiquer ou découvrir sans ce projet. Pour cela, nous proposons, dans un cadre apprenant sur la nature, l’environnement, la culture générale ou l’ouverture au Monde, la « Découverte de nouveaux sports, de nouveaux loisirs, d’autres modes de vie, d’autres milieux, de nouveaux copains ! Vivre avec eux des moments forts ! »

Une caution d’un montant de 50€, garantissant l’engagement de la famille, lui est demandée. Elle pourra solliciter des aides auprès de la CAF, la MSA, les comités d’entreprises… Le coût du séjour comprend l’hébergement, les transports et les activités.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

