du mardi 2 novembre au samedi 6 novembre à hameau du nay

Il s’agit d’un séjour organisé pour un public de 11 à 17 ans de la ville de Louvroil, il se déroulera en pension complète au gîte “le hameau du nay” dans les Deux-Sèvres. Ce séjour à pour objectif de proposer un temps de loisirs en dehors du quotidien, de découverte de la nature et de vivre ensemble. De nombreuses activités telles que randonnée vélo, pêche, visite d’une ferme à autruche, renforcement scolaire ludique seront proposées ainsi que des veillées thématiques. dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. hameau du nay 8 Le Nay, 79140 Le Pin Le Pin Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T08:30:00 2021-11-02T16:30:00;2021-11-02T16:30:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T08:30:00 2021-11-03T16:30:00;2021-11-03T16:30:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T08:30:00 2021-11-04T16:30:00;2021-11-04T16:30:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T08:30:00 2021-11-05T16:30:00;2021-11-05T16:30:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T08:30:00 2021-11-06T16:30:00;2021-11-06T16:30:00 2021-11-06T19:00:00

