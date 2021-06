Vacances et BAFA base dans les Vosges Domaine de Sennenes, 14 août 2021-14 août 2021, Claudon.

Vacances et BAFA base dans les Vosges

du samedi 14 août au lundi 23 août à Domaine de Sennenes

Le projet est de permettre à des jeunes de 17 ans révolus de débuter une formation BAFA en réalisant le premier stage théorique : session générale, tout en partant en vacances quelques jours. Tout comme une formation BAFA session générale base, ils vont découvrir les fonctions de l’animateur par le biais de temps ludiques et d’échanges. Ils vont apprendre : – les attentes et besoins des différents publics qu’ils pourront être amenés à encadrer – à préparer et animer des jeux, spectacles et histoires – connaitre sur la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs à Caractères Educatif de Mineurs (ACCEM) – travailler les valeurs de la République et la laïcité, découvrir la CIDE et les moyens de protection des enfants En plus des temps de formation, ils se verront proposer des animations chaque soir organisées par l’équipe de formateurs et par eux mêmes, une après-midi grand jeux préparée et animée par les formateurs, des balades et sorties ( journée à Gérardmer avec une activité nautique au choix : kayak ou paddle, tour du lac et baignade). La formation se déroulera sur 10 jours : une formation BAFA et des moments « colos » pour donner envie aux jeunes de s’engager dans l’animation Volontaire.

Metz

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine de Sennenes Route de la forge neuve Claudon Vosges



