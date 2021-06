Vacances en tacot Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Kutzenhausen.

Vacances en tacot

du dimanche 4 juillet au dimanche 12 septembre à Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Mobilisés autour d’une exposition temporaire de modèles réduits « Des autos dans le rétro », passionnés et amateurs de voitures anciennes, particuliers, Amateurs de Mathis, Enthousiastes Bugatti Alsace proposeront de belles rencontres au cœur d’un riche patrimoine industriel, le tout arrosé d’une goutte d’huile Antar avec la contribution du Musée Français du Pétrole. Des années 30 aux années 60, la collection de voitures miniatures de Roger Fleck ravivera les souvenirs d’enfance des visiteurs et l’entraînera dans un voyage temporel à travers l’histoire automobile. De la Traction Avant successivement utilisée par la Gestapo et la Résistance, à la légendaire Citroën DS 19 du Général de Gaulle, la petite histoire rencontre la grande grâce aux modèles réduits échelle 1:18 de chez Solido, Norev ou Joustra. L’exposition présentera également des objets, des dessins et des photos relatant « l’épopée d’une goutte d’huile Antar » et la saga des trois constructeurs alsaciens emblématiques, De Dietrich, Mathis et Bugatti. En prime, le « Théâtre des 2 Haches » proposera une animation sur la route mythique des vacances « Escapade sur la RN7, vun Kutzehüse uf Juan-les-Pins » : 1. En panne ! 2. Avec Antar, plus de traquenards 3. A la découverte des voitures miniatures 4. Un pique-nique authentique Tous les dimanches : animations ou conférences, présentation de voitures anciennes et, à 15h, visite guidée du musée.

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

Du 4 juillet au 12 septembre 2021, l’été à la Maison Rurale roulera sous le signe des voitures, modèles réduits ou automobiles de collection, pour émerveiller petits et grands.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-06T11:00:00 2021-07-06T18:00:00;2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T11:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T11:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-13T11:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T11:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T11:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T11:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-20T11:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T11:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T11:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T11:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T11:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-27T11:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T11:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T11:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T11:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-03T11:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T11:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T11:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T11:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T11:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-10T11:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T11:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T11:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T11:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T11:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T11:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-17T11:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T11:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T11:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T11:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T11:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T11:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-24T11:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T11:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T11:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T11:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T11:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-08-31T11:00:00 2021-08-31T18:00:00;2021-09-01T11:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-02T11:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-03T11:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-07T11:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T11:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T11:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T11:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T18:00:00