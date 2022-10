Vacances en famille au Château : Tous les Henri IV

Vacances en famille au Château : Tous les Henri IV, 25 octobre 2022, . Vacances en famille au Château : Tous les Henri IV



2022-10-25 14:30:00 – 2022-10-25 15:30:00 EUR 5 Un « cherche Henri » grandeur nature !

Grâce aux indices et autres accessoires extraits d’une boite à malice, les équipes partent à la recherche des Henri IV dans les salles du château

Réservation obligatoire, places limitées. Pour les enfants de 5 à 10 ans. En intérieur.

5€ par enfant, gratuit pour 1 adulte accompagnant, 7€ pour adulte supplémentaire. Un « cherche Henri » grandeur nature !

Grâce aux indices et autres accessoires extraits d’une boite à malice, les équipes partent à la recherche des Henri IV dans les salles du château

Réservation obligatoire, places limitées. Pour les enfants de 5 à 10 ans. En intérieur.

5€ par enfant, gratuit pour 1 adulte accompagnant, 7€ pour adulte supplémentaire. Château de Pau dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville