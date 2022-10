Vacances en famille au Château : Au gré des jeunes visiteurs…, 24 octobre 2022, .

Vacances en famille au Château : Au gré des jeunes visiteurs…



2022-10-24 14:30:00 – 2022-10-24 15:30:00

EUR 5 Un voyage dans le temps pour découvrir le monument et ses admirateurs.

Ouvre l’album photo géant et recherche grand-maman et tonton Christobald !! Quelle façade du château apparait ? À quelle époque la photographie a-t-elle été prise ? T’as vu comment ils sont habillés ?

Réservation obligatoire, places limitées. Pour les enfants de 7 à 10 ans. En extérieur.

e par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnant.

Château de Pau

