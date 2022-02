Vacances en danse Printemps Cité de la musique et de la danse Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Vacances en danse Printemps Cité de la musique et de la danse, 11 avril 2022, Strasbourg. Vacances en danse Printemps

du lundi 11 avril au jeudi 14 avril à Cité de la musique et de la danse

ENFANTS 4 – 6 ANS – YOGA DES PETITS Durant l’atelier, l’absence de jugement et d’esprit de compétition, ainsi que le regard positif encourageant de Céline, permettent aux enfants de se détendre et de s’amuser, tout en développant force, coordination, souplesse et équilibre. Les enfants apprennent ainsi à mieux connaître leur corps, à augmenter leurs capacités de concentration et leur estime d’eux-mêmes. Période : 11 au 14 avril Horaires : 9h30 – 12h00 ½ journée Tarif plein : 90 € Tarif réduit : 80 € ENFANTS 7 – 13 ANS COMÉDIE MUSICALE – CHANT – THÉÂTRE – DANSE CLASSIQUE Partir à la découverte du monde de la comédie musicale durant quatre jours. Votre enfant pratiquera le chant, la danse jazz, le théâtre et la danse classique afin d’aboutir à une vidéo en fin de stage. Période : 11 au 14 avril Horaires : 8h30 – 17h00 Journée complète : 205€ ½ journée : 105€

Enfants 4 à 6 ans – ½ journée :Tarif plein : 90 € / Tarif réduit : 80 € Enfants 7 à 13 ans : Journée complète : 205€ / ½ journée : 105€

Vacances en danse, destiné aux enfants de 4 à 13 ans, offre une immersion dans le monde des Arts à travers le corps, le mouvement et la danse. Cité de la musique et de la danse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Cité de la musique et de la danse Adresse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Cité de la musique et de la danse Strasbourg Departement Bas-Rhin

Cité de la musique et de la danse Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Vacances en danse Printemps Cité de la musique et de la danse 2022-04-11 was last modified: by Vacances en danse Printemps Cité de la musique et de la danse Cité de la musique et de la danse 11 avril 2022 Cité de la musique et de la danse Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin