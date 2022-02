Vacances d’hiver : visite et jeu en famille Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Vacances d’hiver : visite et jeu en famille ### du 12.02.2022 au 27.02.2022 **Visite commentée de l’exposition** _**Paysans designers**_ **suivie d’un jeu d’exploration « cherche et trouve »** Tous les jours à 15h pendant les vacances scolaires A l’occasion de l’exposition _Paysans designers, l’agriculture en mouvement_ (présentée jusqu’au 8 mai 2022), le musée des arts décoratifs et du design retrace l’éveil d’une conscience écologique et l’apparition de la notion de biodiversité. Vous découvrirez les nouvelles pratiques de ces « paysans chercheurs » visionnaires qui, à la manière d’un designer, détournent, expérimentent et transforment leur métier pour tendre vers une agriculture durable, plus respectueuse du vivant et de son environnement. Une exposition immersive, où l’on peut sentir, toucher, écouter, qui réveille en nous l’espoir d’un monde désirable et possible. > Visite commentée de l’exposition suivie d’un jeu d’exploration « cherche et trouve » à réaliser en famille. > [Atelier pour enfants](https://madd-bordeaux.fr/agenda/espace-dedie-au-jeune-public) en accès libre au coeur de l’exposition. Réservation conseillée

Billet d’exposition + 1€ / Gratuit pour les enfants

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux

