Vacances d’hiver créatives avec Manufactory Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Vacances d’hiver créatives avec Manufactory, 25 février 2023, Le Havre . Vacances d’hiver créatives avec Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

2023-02-25 10:00:00 – 2023-02-25 11:30:00 Le Havre

Seine-Maritime Pendant les vacances d’hiver, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands. De 10h à 11h30 : Atelier complicité parent-enfant

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité : Mini cadre quiling. De 13h30 à 16h30 : Atelier enfant à partir de 8 ans

-> Customisation de calendrier anniversaire. Réservation obligatoire, nombre de place limité. Pendant les vacances d’hiver, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands. De 10h à 11h30 : Atelier complicité parent-enfant

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité : Mini cadre quiling. De 13h30 à 16h30 : Atelier enfant à partir de 8 ans

-> Customisation de calendrier anniversaire. Réservation obligatoire, nombre de place limité. manufactory@orange.fr +33 2 35 13 69 97 https://www.manufactorylh.com/ Le Havre

dernière mise à jour : 2023-01-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre /

Vacances d’hiver créatives avec Manufactory 2023-02-25 was last modified: by Vacances d’hiver créatives avec Manufactory Le Havre 25 février 2023 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime