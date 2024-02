VACANCES D’HIVER AUX HALLES DE LA CARTOUCHERIE LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse, samedi 10 février 2024.

Pendant les vacances, La Cabane des Parents vous propose des stages pour les enfants, pour les parents et les enfants mais aussi pour les bébés. Cross training, éveil musical, escalade, danse, street art… De nombreuses activités sont à découvrir !

PARENTS/ENFANTS (0 à 3 ans)

Des activités pour s’éveiller, jouer, danser et se dépenser avec votre bébé !

Wobbel yoga, éveil musical, contages et racontages, danse bébé marcheur.

STREET ART ESCALADE (4 à 6 ans)

Les enfants expérimentent l’escalade et le street-art durant un stage de 3 jours.

ARTS-PLASTIQUES STREET ART (7 ans et +)

Au programme, de la créativité ! Durant 3 jours, les enfants dessinent, font du graffiti, collent et peignent accompagnés par des intervenants. Un stage riche en imagination !

CROSS TRAINING KIDS

Un sport complet qui s’adapte aussi bien aux grands qu’aux petits !

Une activité ludique et bénéfique pour développer les capacités motrices mais aussi la confiance en soi et la cohésion sociale.

HIP HOP HOLIDAYS

5 jours d’ateliers autour de la culture Hip-Hop avec une équipe pédagogique de qualité.

Au programme breakdance, beatbox, graffiti…

Retrouvez toutes les informations pratique et le détail de la programmation sur le site internet des Halles de la Cartoucherie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-25

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@halles-cartoucherie.fr

