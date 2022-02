Vacances d’hiver aux centres de loisirs Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste

Vacances d’hiver aux centres de loisirs Saint-Laurent-de-Neste, 21 février 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Vacances d’hiver aux centres de loisirs au centre de loisirs Les Gafets au Boila et au centre de loisirs les drolles à Loures-Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

2022-02-21 – 2022-03-04 au centre de loisirs Les Gafets au Boila et au centre de loisirs les drolles à Loures-Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste L’équipe des centres de loisirs Les Gafets et les Drolles organisent diverses activités pour que vos enfants passent de super vacances (enfants de 3 à 11 ans). Au programme :

• Au Gafets au Boilà :

– découvertes sports d’hivers : curling, hockey,…

– Jeu de piste,

– Olympiades du Boilà : épreuves sportives, médailles et diplômes,

– Fablab,

– Carnaval : fabrication masques, pinata, monsieur carnaval, défilé,…

– Jeux Co’ et sorties surprises

– Sorties neige : ski, luge, igloo et trappeur,… • Les Drolles à Loures-Barousse :

– Expériences artistiques : sculpture au fil de fer, argile, peinture,…

– Expression corporelle : danse, théâtre,…

– Carnaval : déguisements, masques,

– Ludothèque : nouveaux jeux de société,

– Escalade,

– Soirées : pizzamas et les bronzés font du ski. Sur réservation. au centre de loisirs Les Gafets au Boila et au centre de loisirs les drolles à Loures-Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse au centre de loisirs Les Gafets au Boila et au centre de loisirs les drolles à Loures-Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville au centre de loisirs Les Gafets au Boila et au centre de loisirs les drolles à Loures-Barousse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Vacances d’hiver aux centres de loisirs Saint-Laurent-de-Neste 2022-02-21 was last modified: by Vacances d’hiver aux centres de loisirs Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 21 février 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées