VACANCES D'HIVER AU QUAI DES SAVOIRS

VACANCES D'HIVER AU QUAI DES SAVOIRS
39 Allées Jules Guesde
QUAI DES SAVOIRS
Toulouse
Haute-Garonne

2023-02-18 – 2023-03-05

Haute-Garonne FABRICATION D’UNE ALARME INCENDIE EN MODE MAKER

Un atelier d’électronique inédit proposé au plateau créatif pour les 7-15 ans.

Réservation vivement conseillée ! RENDEZ-VOUS AVEC LES SAPEURS-POMPIERS

Enfiler une tenue de pompiers, expérimenter la sensation d’une pièce emplie de fumée ou s’exercer aux gestes de prévention… LES SAPEURS POMPIERS VOUS FONT DECOUVRIR LEUR METIER

En accès libre dans les halls et en extérieur. PRESENTATION DE VEHICULES DE POMPIERS ANCIENS

Allées Jules-Guesde, le premier week-end des vacances.

Feu de cheminée, incendie ou encore outil de création artistique, zoom sur les feux de notre quotidien avec un programme inédit !

QUAI DES SAVOIRS
39 Allées Jules Guesde
Toulouse

