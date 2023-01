Vacances d’hiver au Pavillon de Manse Chantilly, 14 février 2023, Chantilly .

Vacances d’hiver au Pavillon de Manse

34 Rue des Cascades Chantilly 60500

2023-02-14 – 2023-02-24

Chantilly

60500

10 VISITE FAMILIALE “LABO GIVRÉE”

Vous aimez les expériences ? Parfait ! Cet hiver, une fois la visite finie, toute la famille se creuse la cervelle pour relever les défis glacés de notre médiatrice. Infos pratiques : 1h15 (45min visite + 30 min animation)

8€ par personne / À partir de 3 ans, les mercredis et les vendredis à 16h15.

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE

Partez avec notre médiatrice à la découverte de la machine élévatoire qui alimentait en eau les fontaines des jardins du Château de Chantilly au 17ème siècle. Vous serez ensuite émerveillés par les machines du 19ème en mouvement, avant de finir par la blanchisserie mécanisée où on lavait le linge du Château. Infos pratiques : 50 minutes 10€ par adulte / 3€ par enfant, les mardis et les jeudis à 16h15

VISITE LIBRE

Infos pratiques : 45 minutes environ, sur réservation .

ATELIERS SCIENCES

Infos pratiques : 2h, activités sans les parents. Réservation obligatoire.

-Eveil “À la montagne”: Vole, vole, petit flocon ! Bientôt toute la montagne sera blanche. Et nous pourrons faire plein d’activités autour de la neige ! De 3 à 6 ans, les mardis et jeudis de 10h à 12h

-Eveil “Sur la banquise”: Glaglagla, qu’il fait froid ! Et oui, nous partons

ensemble à la découverte du monde glacé de la banquise. Curiosité et créativité sont de mise ! De 3 à 6 ans, les mercredis et vendredis de 10h à 12h

-Machines: A la découverte des machines du pavillon, les enfants manipulent des engrenages et inventent la plus impressionnante des

machines. Dès 7 ans, les mardis de 10h à 12h

-Dominos: Et 1, et 2, et 3 dominos… Sous les mains des enfants une fresque magnifique se dessine. Attention à ce qu’elle ne s’écroule pas avant

l’arrivée des parents… Dès 7 ans, les mardis de 14h à 16h

-Labo “Magnéto”: Dans ce labo, on expérimente pour découvrir un phénomène fascinant, le magnétisme ! Mais que se passe-t-il lorsqu’il rencontre la fée électricité ? Dès 7 ans, les mercredis et vendredis de 10h à 12h

-Labo “Givré”: C’est l’hiver ! La saison idéale pour réaliser de nombreuses expériences afin de tout connaitre sur les glaçons et leurs propriétés. Dès 7 ans, les mercredis et vendredis de 14h à 16h

-Origamis de l’hiver: Patience et précision permettront aux enfants de réaliser de magnifique pliages en papier autour du thème de l’hiver. Dès 7 ans, les jeudis de 10h à 12h

-Kapla: Surtout, ne pas trembler ! Pas si simple de faire tenir en équilibre ces petites buchettes en bois, ni de réussir les défis proposés afin de construire d’incroyables structures. Dès 7 ans, les jeudis de 14h à 16h

+33 3 44 62 01 33 http://pavillondemanse.com/accueil/pratique/actualites/

Pavillon de Manse

Chantilly

dernière mise à jour : 2023-01-26 par