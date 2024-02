VACANCES D’HIVER AU MUSEUM MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse, samedi 10 février 2024.

VACANCES D’HIVER AU MUSEUM MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Ça sent l’amour au Muséum… Les princesses et les princes resteront discrets, c’est au tour du poulpe, du poisson-lune et de l’hortensia de succomber au coup de foudre !

Pendant ces vacances d’hiver, le Muséum vous invite à découvrir

– L’exposition « Sex-appel, la scandaleuse vie de la nature »

Une exposition sur la vie intime des plantes et des animaux exposée sans tabou, dans toute sa poésie, sa fantaisie, son ingéniosité, mais aussi dans toute sa crudité, voire sa violence.

– Les nouveaux jeux de la médiathèque

Venez tester les jeux en famille, des jeux de plateaux, de dés, de coopération, d’anticipation ou de stratégie autour des animaux.

– Ludo Labo

Biodiversité et stratégie de reproduction sont de la partie !

Réflexion, rapidité, coopération une dizaine de jeux traditionnels ou populaires revisités et illustrés avec des spécimens de nos réserves.

Et pour les plus petits, le Muséum vous propose des ateliers.

– Bébés explorateurs sur la découverte du monde

Une invitation à découvrir le monde et célébrer sa diversité culturelle au fil d’histoires, de comptines et de berceuses venues de tous les continents.

– Bienvenue au refuge !

L’Atelier des tout-petits est complètement débordé… Ils tètent, piaillent, pleurnichent. Ils sont fatigués, ils ont faim, et certains sont même malades ! Le Muséum a besoin d’aide pour nous occuper de tous ces bébés animaux les soigner, les dorloter et en apprendre un peu plus sur leur naissance et leur vie dans la nature.

Retrouvez tout le programme détaillé des vacances sur le site internet du Muséum. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

L’événement VACANCES D’HIVER AU MUSEUM Toulouse a été mis à jour le 2024-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE