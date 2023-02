VACANCES D’HIVER AU MUSÉUM MUSÉUM DE TOULOUSE, 18 février 2023, Toulouse .

VACANCES D’HIVER AU MUSÉUM

2023-02-18 – 2023-03-05

Au programme :

LA MOMIE STERIEUSE

Découvrez le mystère de la Momie du Labo lors de cette enquête au Muséum !

A l’aide d’éléments collectés dans la Réserve, vous serez amenés à élucider le mystère de la Momie du Labo.

Samedi 18 février, 11h00

Pour les enfants de 7 à 10 ans

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place.

ANIMADOC « Vous avez dit… cadavre exquis ? »

Alors place au cadavre exquis et à vos talents de créateurs en herbe ! Grâce à ce jeu décalé, loufoque et fantaisiste apparaîtront sous la forme d’un leporello et de vos coups de crayon des créatures originales et hybrides qui feront sensation.

Mortelle cette grande parade, non ?

Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et 24 février à 14h00

Pour les enfants de 7 à 12 ans

5€, inscription en ligne et sur place.

SPECTACLE « PETITS CHEMINS SUR LA PEAU »

« C’est un spectacle et en même temps c’est une robe. C’est une histoire et en même temps c’est un poème. Un poème empli de douceur, un joli moment hors du temps, à passer tous ensemble, enfants et adultes. C’est un spectacle empli de la sensibilité et de la poésie de l’univers de Mélanie Rutten. Dedans, il y a la tristesse de la disparition et ceux qui sont restés et qui continuent à cheminer. Il y a la robe et il y a les maisons. Il y a des mots qui glissent, et la fragilité des petits êtres ».

Mercredi 22 février à 11h00 et à 15h00

Tout public à partir de 6 ans

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription.

VIENS CRANER AU MUSEUM

Seul ou entre amis, venez découvrir le monde des vanités en créant votre propre composition photographique avec des spécimens de la réserve visitable et en réalisant une production graphique autour de l’écriture effervescente. Une animation qui ne manquera pas de vous surprendre !

Jeudi 23 février et Jeudi 2 mars à 15h00

Tout public à partir de 13 ans

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription en ligne ET sur place.

SECRET DE BEAUTE… MONSTRUEUSE !

Venez à notre démonstration de maquillage et découvrez les techniques les plus effrayantes pour devenir un vrai zombie.

Samedi 25 février et mercredi 1 mars à 14h00

Tout public à partir de 12 ans

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription.

Le Muséum propose des activités autour de l’expo Momies, corps préservés et des Zombies pendant ces vacances.

Le programme est drôle, varié et adapté à tous les âges des enfants !

relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr +33 5 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/

