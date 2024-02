VACANCES D’HIVER AU MUSÉE SAINT-RAYMOND MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE TOULOUSE Toulouse, samedi 10 février 2024.

Malettes de jeux, origines antiques de Wonder Woman, alimentation des Romains, visites flash, sculptures d’argile… L’équipe du musée vous propose de nombreuses activités pour apprendre et s’amuser en famille !

Envie d’une visite, d’un atelier en famille ?

Faites votre choix et ne tardez pas à réserver !

– A petits pas (Enfants de 3 à 5 ans)

Les enfants font appel à leur sens de l’observation, mais aussi à l’ouïe et au toucher. Trois activités différentes leur permettent de découvrir des portraits romains, les animaux des travaux d’Hercule, ainsi que les petits habitants des reliefs fleuris du premier étage.

– La fabrique des Playmobils d’argile (Enfants de 6 à 8 ans)

De nombreuses petites sculptures en bronze, figurines et statuettes sont conservées au Musée Saint-Raymond. Après un temps d’observation au musée, reproduisez la sculpture de votre choix dans des moules.

– Super-héros ! (À partir de 9 ans)

Quel rapport peut bien avoir Hulk avec l’Antiquité ? Venez découvrir comment les super-héros d’aujourd’hui ont été inventés à partir des héros antiques ! Vous apprendrez les origines antiques de Wonder Woman et de plusieurs superpouvoirs ou encore la manière dont l’hydre a inspiré de nombreux monstres…

– Archéopop (À partir de 9 ans)

L’archéologie n’est pas un métier de tout repos ! Avec comme point de départ la pop culture, venez démêler le vrai du faux sur le métier d’archéologue. Vous ne verrez plus jamais Indiana Jones de la même façon, mais n’hésitez pas à venir avec votre fedora…

– Magister chef (À partir de 9 ans)

Que pouvaient bien manger les Romains ? Une cuisine à découvrir au musée… et à tester lors d’un atelier ! Les Romains mangeaient-ils vraiment des tétines de truie farcies aux oursins, des langues de paon et des talons de chameau ?

Et si vous souhaitez visiter librement le musée avec vos enfants, on a ce qu’il vous faut !

– Des mallettes de jeux à emprunter Les jeux qu’elles contiennent sont le gage d’une visite en famille réussie, y compris avec de très jeunes enfants. Jeux d’observation, mimes, marionnettes, devinettes… les activités sont très courtes et variées.

– Écoutez la chouette !

À l’accueil, n’oubliez pas de prendre avec vous un audioguide gratuit ! Des pastilles sonores, spécialement conçues pour le jeune public, à partir de 6 ans, jalonnent le parcours permanent. Il suffit de repérer la chouette à proximité des objets et de taper le numéro correspondant sur le clavier de l’audioguide pour déclencher le commentaire.3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

MUSÉE SAINT-RAYMOND, MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact.saintraymond@culture.toulouse.fr

