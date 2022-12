Vacances d’hiver au Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: 13538

13538 EUR 5 5 Thème pour les vacances d’hiver « Cartes de vœux »



• Pour les 4 – 6 ans : jeudi 22 décembre de 10h à 11h30 / 5€

• Pour les 7 – 12 ans : jeudi 22 décembre de 14h-17h / 5€

« Bonnes fêtes » Gravure à la pointe sèche.

• Pour les 7 – 12 ans : vendredi 23 décembre de 14h-17h / 5€

« Meilleurs vœux » Gravure en taille d’épargne.



Réservation obligatoire au 04 90 92 68 24. Retrouvez les ateliers pour les enfants au Musée des Alpilles pour les vacances d'hiver 2022. museedesalpilles@ville-srdp.fr +33 4 90 92 68 24

