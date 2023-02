Vacances d’hiver au Musée de la Lunette, 8 février 2023, Hauts de Bienne .

Vacances d’hiver au Musée de la Lunette

Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

2023-02-08 – 2023-02-17

Hauts de Bienne

Jura

4 4 EUR Pendant les vacances d’hiver, rendez-vous tous les mercredi à 14h au Musée de la Lunette pour de chouettes ateliers autour de nos collections.

– Atelier « Ex voto » (découvre l’histoire de la belle sainte Lucie et fabrique ton ex voto (offrande faite à un dieu) en métal !) : 8 et 22 février

– Atelier « Masque Inuit » (découvre les lunettes du peuple inuit et fabrique ton masque en argile !) : 15 février et 1er mars

Inscription au 03.84.33.39.30 ou à accueil@musee.mairie-morez.fr (4€ par participant)

Une visite guidée a également lieu tous les jeudi à 14h30 (attention : visite du 23 février annulée), sans réservation au préalable (1,50€ par personne + droit d’entrée au musée ; visite gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans, les étudiants et les handicapés)

Après-midi spéciale au musée le vendredi 17 février à 15h : la comédienne Casilda Regueiro sera présente pour interpréter son spectacle « Je trouve qu’elle est trop belle ! », un conte à la fois drôle, inquiétant et émouvant qui ravira petits et grands ! (entrée gratuite)

accueil@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30

