2023-02-18 – 2023-03-05

Pilotage et découverte de différents type de drones en compagnie du professeur Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage, drone racer, précision… Réussirez-vous votre mission ?!

Dates : samedi 25 février et dimanche 5 mars

Durée : en continu – Cible : à partir de 7 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée)

Animé par les Savants fous – Horaires : 15h30 à 17h30 ATELIER AERO’BRIQUE

Une découverte ludique et créative de l’univers aéronautique avec la brique Lego. De brique en brique, participe à la création d’un mini aéroport éphémère et découvre comment ça fonctionne. Entre tour de contrôle, pistes, avions, passerelles, véhicules… tout un univers à imaginer et à comprendre en s’amusant !

Date : samedi 18 février, dimanche 19 février, vendredi 24 février et dimanche 5 mars

Durée : en continu – Cible : à partir de 6 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée)

Animé par les Savants fous – Horaires : 15h30 à 17h30 LE FABULEUX VOYAGE DE VICENZO VELIVOLO

Lisa est mécanicienne. Avec son ami Vicenzo Velivolo elle invente des vélos. Ensemble, ils ont un rêve : créer un avion. Comment vont-ils s’y prendre ? Vont-ils y arriver ? Un voyage initiatique à travers l’histoire de l’aéronautique. Un conte scientifique aéronautique qui vous transporte à la rencontre d’Icare, de Clément Ader, du Concorde et aborde avec poésie quelques principes scientifiques fondamentaux du vol.

Date : mercredi 22 février et dimanche 26 février

Sans inscription – Animation gratuite (inclus dans le prix d’entrée)

Animé par Les Petits Grains de sel – Horaire : 15H45. Durée : 30 min – Cible : dès 7 ans ATELIERS KAPLA « Les bâtisseurs de l’Aéro »

Un atelier créatif pour participer à la création d’un environnement aéronautique unique ! Avions, usines, aéroport… Des possibilités d’expression infinies pour laisser libre cours à son imagination.

Date : jeudi 2 mars

Animé par le Centre Kapla Toulouse

Horaires : 14h/18h – Durée : en continu – Cible : à partir de 4 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée) Pour les vacances d’hiver faites une escale aéronautique en famille au musée Aéroscopia !

info@musee-aeroscopia.fr +33 5 34 39 42 00 http://www.musee-aeroscopia.fr/

